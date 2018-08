Fußball: Trio kämpf um den Aufstieg in Bezirksliga

Fussball : Dreikampf um die Meisterschaft in der Liga A

Niko Baum ist nach seiner schweren Knieverletzung wieder zurück und bildet in der anstehenden Saison beim FC Zons mit Musa Yesilbag ein geradezu furchteinflößendes Angriffsduo. Foto: Andreas Woitschützke/Andreas Woischützke

RHEIN-KREIS Absteiger FC Zons, die DJK Novesia und die SG Rommerskirchen/Gilbach sind die Favoriten auf den Aufstieg. Die halbe Kreisliga A kämpft in dieser Saison ums Überleben.

Die neue Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A verspricht ein Kräftemessen an der Spitze und einen wiedermal hochspannenden Abstiegskampf. Am Wochenende geht es los.



Kreis der Favoriten. Die Liga ist sich einig, der Kampf um die Meisterschaft wird in diesem Jahr wohl von drei Teams bestimmt: Bezirksligaabsteiger FC Zons, die DJK Novesia und die SG Rommerskirchen/Gilbach werden sich vermutlich um den einzigen Aufstiegsplatz streiten. Zons konnte trotz des Abstieges seinen Kader zusammenhalten und sogar verstärken. Trainer Björn Haas selber sagt: „Unser Kader ist stärker als im letzten Jahr.“ Neben Nils Waldeck, Marius Schwitalla und Coskun Quindt, die den Kader in der Breite verbessern, hat Zons kurz vor Saisonstart noch einen „Star“ aus dem Hut gezaubert: Musa Yesilbag hat sich dazu entschieden, den Zonsern beim Projekt „Wiederaufstieg“ zu helfen. Der 25 Jahre alte Angreifer erzielte vergangene Saison 29 Tore für den VfR Neuss und bewies vor allem in seinen drei Jahren beim SV Bedburdyck/Gierath seine Klasse. Zusammen mit Niko Baum, der nach seiner schweren Knieverletzung wieder zurückkehrt, bildet er wohl das gefürchtetste Sturmduo der Liga. Haas: „Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ich bin zufrieden.“ Den direkten Wiederaufstieg wollte Haas jedoch nicht als Ziel definieren: „Der Aufstieg wäre wunderbar, aber wir wollen erst mal oben mitspielen.“ Vor dem ersten Duell mit dem SC Kapellen II warnt Haas vor Überheblichkeit, sagt aber auch: „Ich habe meine Spieler da in den letzten Wochen gut eingenordet.“ Im zweiten Jahr nach dem Abstieg in die Kreisliga gilt auch die SG Rommerskirchen/Gilbach wieder als möglicher Aufstiegskandidat. Vergangene Spielzeit machte eine verkorkste Hinrunde die Hoffnungen schnell zunichte – unter Neu-Coach Dennis Zellmann soll dies nun anders werden. Schon zum Ende der Wechselfrist stellt Zellmann das Potential des Kaders heraus, allerdings sagt er nach der Vorbereitung: „Wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Die Trainingsbeteiligung muss sich steigern.“ Den Aufstieg will er nicht „von vorne herein rein als Ziel ausschreiben.“ Er sagt: „Wir wollen, aber müssen nicht.“ Zum Auftakt sind die Einsätze von Frederic Leufgen, Francesco Sidero und Marcel Müller fraglich. Dabei steht schon ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm: Rommerskirchen ist zu Gast bei der Novesia.

INFO Es drohen gleich fünf Abstiegsplätze Im SV Bedburdyck/Gierath und dem VdS Nievenheim stehen bereits zwei Absteiger fest. Fall 1 Steigen aus der Bezirksliga nur zwei Teams aus dem Kreis 5 ab, gibt es drei Absteiger. Fall 2 Steigen drei Teams ab, gibt es vier Absteiger. Fall 3 Steigen vier Teams ab, gibt es fünf Absteiger.



Die Neusser müssen auch in diesem Jahr zum Kreis der Favoriten gezählt werden. Nach nun drei knapp verpassten Aufstiegen in Folge, soll es endlich klappen. Mit der Kaarster-Fraktion um Kevin Woike und André Speer hat die Novesia vor der Saison ordentlich aufgerüstet. Die Vorbereitung lief jedoch entgegen der Erwartungen alles andere als vielversprechend. Novesia hat alle Testspiele verloren und das zumeist auch deutlich. Nach der Pleite im Niederrheinpokal gegen Bezirksligist VfL Repelen platzte Trainer Sa Franciamore schon vor dem Ligastart der Kragen: „Ich weiß nicht, was momentan in den Köpfen der Spieler vorgeht.“ Neben den drei klaren Favoriten gehören der SV Rosellen und der 1. FC Grevenbroich-Süd durchaus zum erweiterten Kreis. Rosellen überzeugte im vergangenen Jahr als Aufsteiger und Süd beendete die Saison dank bärenstarker Rückrunde sogar noch auf Platz zwei.