Fußball Transfer-Hattrick für VdS Nievenheim

Der 25-jährige Nils Mäker lief 2017/18 für den VdS in der Landesliga auf. Sein damaliger Mitspieler Jan Rakow kam bereits eine Saison zuvor, verließ den Verein jedoch ebenfalls nach dem Abstieg. „Wir sehnen das Saisonende herbei. Die Verletzungssorgen werden immer größer“, erklärt Köthe. Die Probleme lassen sich an der Punkteausbeute der Nievenheimer erkennen. Seit der Winterpause verlor der Aufsteiger bereits fünf Mal in sieben Spielen. „Unsere Mannschaft stellt sich aktuell von selbst auf. Der Konkurrenzkampf, den die Drei mitbringen, brauch es in jedem erfolgreichen Team“, so Köthe. Die Kaderplanung in Nievenheim ist trotz des Transfer-Hattricks noch lange nicht beendet. „Wir haben noch viele Fragezeichen. Einige der älteren Spieler denken an ein Karriereende. Der Verein ist bereits in Gesprächen mit mehreren Akteuren. Auch Dominik Schillings ist mit an der Kaderplanung beteiligt“, berichtet Köthe.