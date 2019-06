Fußball : Trainer Frank Korsten verlässt den SSV Delrath

Dormagen Der neue Sportliche Leiter Frank Ingermann soll einen Nachfolger finden.

(sit) Der in der Kreisliga B kickende SSV Delrath hat sich zusätzliche Arbeit mit in die Sommerpause genommen. Nach Gesprächen mit Coach Frank Korsten und seinem Co-Trainer Dominik Nastachowski sei man „zur einvernehmlichen Entscheidung gekommen, dass die angedachte Zusammenarbeit in der nächsten Saison nicht mehr sinnvoll ist“, teilte Vorsitzender Olaf Temp mit. Das Trainergespann habe zwar gute Arbeit geleistet, „trotzdem müssen wir diesen bedauerlichen Schritt gehen.“ Korsten hatte mit seiner Mannschaft die Saison auf dem neunten Platz beendet. Dem neuen Sportlichen Leiter Frank Ingermann, einst selbst für den SSV Delrath am Ball, fällt nun die Aufgabe zu, kurzfristig einen Nachfolger zu finden.