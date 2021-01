Fußball : TuS Hackenbroich startet Operation „Homecoming“

Hackenbroich Torsten Knuth übernimmt Amt des Sportlichen Leiters. Er soll mithelfen, die zur Konkurrenz abgewanderten Hackenbroicher zurück ins Nest zu holen.

(sit) Bis zur coronabedingten Unterbrechung der Saison war der TuS Hackenbroich in allen zehn Partien leer ausgegangen, punkten kann der bis in die Fußball-Kreisliga A abgerutschte ehemalige Landesligist jetzt aber beim Funktionspersonal: So ist als Sportlicher Leiter Torsten Knuth an Bord gekommen.