Fußball in Korschenbroich Kleinenbroich feiert den ersten Sieg der Saison

Dabei musste die Teutonia erneut einen Rückstand hinnehmen (8., 26.). Die Mannschaft von Hans-Jürgen Knepperges zeigte jedoch die richtige Reaktion. Steffen Schilke (36., 40.) glich per Doppelpack aus, ehe Benedict Ruckes (45.+3) kurz vor der Pause sogar die Führung für Kleinenbroich erzielte. Im zweiten Durchgang blieb der SC überlegen. Daniel Busse (60.) und Ali Shaarawy (64.) trafen zum 5:2. Der Anschlusstreffer (75.) fand erneut eine perfekte Reaktion. Youssef Hamdani (83., 90.) besiegelte den ersten Saisonsieg der Kleinenbroicher. „Das war überfällig. Die Moral hat heute wieder gestimmt und daher haben wir verdient gewonnen“, meinte Knepperges. Viele Tore gab es auch bei Neersbroichs 3:5-Niederlage in Holt. Fabian Hanusrichter (18.) und Kai Wetten (38.) trafen zur 2:0-Pausenführung der Hausherren. Marvin Seeger (52.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff. Durch die Treffer von Tim Glogau (59.) und Felix Klomp (65.) kamen die SF wieder in die Spur, bekamen durch Sven Hackler (66.) und Elvis Widelecki (70.) jedoch die nächsten Dämpfer. Das 3:5 von Marvin El-Awir (89.) war nur noch Ergebniskosmetik. „Heute war nicht unser Tag, wir haben viel falsch gemacht“, sagte SF-Trainer Oliver Glogau.