Fußball : Teutonia hofft zur Heimpremiere auf US-Star Nico Clasen

Vor zwei Jahren wechselte Nico Clasen von den Sportfreunden Neuwerk ans US-College in Nevada. Foto: Fupa

Kleinenbroich Der ehemalige Jugend-Nationalspieler aus Kleinenbroich kickt normalerweise für die University of Nevada Las Vegas (UNLV).

Schon am Freitagabend (Anstoß 20 Uhr) empfängt Fußball-Landesligist Teutonia Kleinenbroich auf dem Sportplatz am Hallenbad den Rather SV. Und das hat einen ganz einfachen Grund: Weil sein Abwehrmann Stefan Siebott (29) am Samstag in den runden Geburtstag „reinfeiern“ will und dazu die halbe Mannschaft eingeladen hat, hätte Trainer Norbert Müller die Pflicht gerne vorher erledigt.

Das ist auch deshalb gut, weil es für den Neuling am zweiten Spieltag gegen den erklärten Aufstiegsfavoriten geht. Müller nahm die Rather bei deren 5:1-Sieg zum Auftakt über Unterrath persönlich unter die Lupe. Und war schwer beeindruckt: „Die haben spielerisch und fußballerisch viel zu bieten.“ Und dann geht er sofort ins Detail: Aus der Abwehr, in der jeder Spieler Gardemaß habe, hebt er Kapitän Robert Körber hervor. „Der geht ab wie der Gladbacher Stefan Lainer.“ Im Mittelfeld hat ihm Marco Gatzke am besten gefallen. „Der könnte schon jetzt Oberliga spielen.“ Auf der linken Außenbahn ist er Fan des beidfüßigen Fabian Stutz und im Sturmzentrum ist ihm natürlich vor allem der dreifache Torschütze Ibrahim Dogan aufgefallen. Dieser individuellen Klasse mit strikter Manndeckung zu begegnen, hält er indes für einen kolossalen Fehler. „Denn bei Rath passt auch das ganze Drum und Dran.“ Daraus schließt er: „Wenn wir diesen Gegner ärgern wollen, muss bei uns alles passen.“