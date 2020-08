Fußball : Testspielsiege für den SCK und Kleinenbroich

Rhein-Kreis Kapellen schlägt den BV Wevelinghoven mit 2:1.

(sit) Während Lokal- und Ligarivale Holzheimer SG am Wochenende unter der Regie von Trainer Hamid Derakhshan in der Sportschule Hennef die Vorbereitung auf die Saison mit einem Trainingslager fortsetzte, absolvierte Fußball-Landesligist SC Kapellen sein erstes Testspiel gegen den Bezirksliga-Rückkehrer BV Wevelinghoven. Eigentlich waren es sogar zwei, „denn wir haben die Mannschaft aufgeteilt“, erklärt der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Eine Gruppe schlug die in der Kreisliga B spielende Zweitvertretung der Gastgeber mit 5:1, zwei Stunden später setzten sich die andere Hälfte mit 2:1 gegen den BVW I durch. Die Hausherren waren durch einen Treffer von Simon Becker in Führung gegangen, Robert Wilschrey glich per Foulelfmeter aus. Den Siegtreffer des SCK erzielte Mark Schiffer. Am Mittwoch (19.30 Uhr) wartet in Lank Oberligist TSV Meerbusch. Landesliga-Aufsteiger Teutonia Kleinenbroich gewann gegen Neuwerk mit 4:2. Die Tore markierten: Philipp Richter, Dominik Klouth, Daniel Busse und Patrick vorn Hüls.