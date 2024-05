Fußball-Bezirksliga SVG Weißenberg und TSV Bayer Dormagen sind gerettet

GSG Duisburg – DJK Gnadental 1:5 (0:3). Die DJK Gnadental reiste mit nur 13 Spielern an, Trainer Sebastian Michalsky musste 90 Minuten lang spielen. Sein Team legte trotz der Personalnot eindrucksvoll los: Oliver Wargalla (13.) brachte die DJK in Front, Vojno Jesic (20.) erhöhte per Freistoß und kurz vor der Pause sorgte Wargalla (45.) mit seinem 38. Saisontreffer für die 3:0-Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhte die DJK durch Co-Trainer Andrej Hildenberg (51.) und Cheftrainer Sebastian Michalsky (62.) sogar auf 5:0. George Wiedmann (64.) gelang der Ehrentreffer für Duisburg. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Wir beweisen aktuell großen Zusammenhalt, trotz der Personalnot zieht jeder mit. Ich musste heute sogar den zweiten Torhüter für 20 Minuten aufs Feld schicken“, sagte Michalksy.