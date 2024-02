Fußball-Bezirksliga SVG Weißenberg feiert den dritten Sieg in Serie

Die SVG Weißenberg startet mit einem Sieg gegen den TuS Gerresheim ins neue Jahr und klettert somit auf den achten Tabellenplatz. Der Abstand auf die Abstiegsränge in der der Fußball-Kreisliga A beträgt neun Zähler. Das einzige Tor der Partie erzielte Giorgi Kardava (20.). „In einem hart umkämpften Spiel haben wir am Ende verdient gewonnen. Wir haben hinten nichts anbrennen lassen, allein unsere Chancenverwertung hat das Spiel lange spannend gehalten“, sagte SVG-Coach Dirk Schneider. Für seine Mannschaft war es der dritte Saisonsieg in Folge.