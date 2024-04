Fußball-Kreisliga A SVG Grevenbroich meldet Mannschaft vom Spielbetrieb ab

„Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, doch nach sorgfältiger Überlegung und Evaluierung der aktuellen Situation haben wir uns dazu entschlossen, diesen Schritt zu gehen“, teilte der SVG Grevenbroich in einem offiziellen Statement mit. Man habe alle Optionen in Erwägung gezogen, sei aber letztlich zu dem Schluss gekommen, dass ein freiwilliger Rückzug die beste Lösung sei. „Es ermöglicht uns, unsere Ressourcen neu zu justieren und uns auf die Zukunft zu konzentrieren“, heißt es weiter. Es handele sich dabei in keiner Weise um „Kapitulation“, sondern es sei ein „strategischer Schachzug, um langfristig erfolgreich zu sein“. Die verbliebenen Spieler werden künftig für die 2. Mannschaft in der Kreisliga B auflaufen. Dort will man im kommenden Jahr dann auch mit zwei Teams an den Start gehen. In der Kreisliga B, Gruppe 2, kämpft „Gencler“ ebenfalls noch um den Klassenerhalt. Bis zur letzten Saison galt SVG Grevenbroich in der Kreisliga A noch zu den Spitzenmannschaften. Nach über einem halben Jahr zeigt der große Umbruch im Sommer – Vorstand und Großteile der Mannschaft gingen – nun aber endgültig seine Auswirkungen.