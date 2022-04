Fußball : Uedesheim darf erst mal aufatmen

Rhein-Kreis Der 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga brachte im Tabellenkeller die erste Vorentscheidung. Weiter oben dreht Jüchen/Garzweiler die Partie in Lohausen.

Nach der Niederlage im Kellerderby der Bezirksliga in Uedesheim sieht es für die DJK Novesia düster aus.

DJK Gnadental – TSV Bayer Dormagen 3:0 (1:0). Ihr bester Torschütze Derman Disbudak brachte die DJK Gnadental auf Kurs. Nur kurze Zeit später schwächte sich der TSV durch eine Gelb-Rote-Karte selber. Im zweiten Durchgang konnten die Hausherren die Überzahl nutzen. Marco Czempik (56.) erhöhte auf 2:0 und Derman Disbudak (71.) brachte durch einen umstrittenen Elfmeter die Entscheidung. „Wir waren die bessere Mannschaft und die Überzahl hat uns dann zusätzlich in die Karten gespielt“, sagte DJK-Trainer Stefan Pennarz. „Beim 0:1 haben wir schlecht verteidigt und durch die Unterzahl waren wir am Ende machtlos“, stellte TSV-Coach Frank Lambertz fest.

Sparta Bilk – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:1 (2:0). Im ersten Durchgang sah SG-Trainer Kevin Hahn einen schwachen Auftritt seiner Mannschaft. Ayoub Alaiz (16.) und Ben Abelski (41.) sorgten für die verdiente 2:0-Führung der Gastgeber. In der zweiten Hälfte bäumte sich die SG aber noch mal auf und kam durch einen sehenswerten Treffer von Julian van den Brock (65.) zurück ins Spiel. Dennoch konnte Sparta den Sack zumachen, Niklas Hanen traf unglücklich ins eigene Tor. „In der zweiten Hälfte waren wir klar besser, nutzen aber unsere Chancen nicht“, fasste Hahn das Spiel zusammen.

SV Uedesheim – DJK Novesia 1:0 (0:0). Abstiegskampf pur, damit lässt sich die Begegnung zwischen Uedesheim und Novesia gut beschreiben. „Das Niveau war, ehrlich gesagt, auf beiden Seiten sehr gering, aber entsprechend physisch und umkämpft“, sagte Timm Oppermann, Co-Trainer des SVÜ. Dennoch sah er seine Mannschaft als die gefährlichere, der Siegtreffer von Andre Speer (79.) sei darum nur eine Frage der Zeit gewesen. Sowohl für den Torschützen als auch für Daniel Ferber war die Partie eine besondere: Beide kamen im Sommer von der Novesia nach Uedesheim und machten, so Oppermann, einen besonders motivierten Eindruck. Nach der Niederlage sieht es für die DJK nun zappenduster aus, der Abstand auf das rettende Ufer beträgt schon neun Punkten. Der SVÜ hingegen holte ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Lohausener SV – VfL Jüchen/Garzweiler 1:2 (1:0). Der Tabellenzweite konnte sein Polster auf die Konkurrenz ausbauen, nun sind es bereits neun Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten. Im ersten Abschnitt tat sich der VfL jedoch noch schwer. „Wir haben den ersten Durchgang verschlafen“, tadelte VfL-Coach Marcel Winkens seine Jungs. Die Gastgeber nutzten die schwache Phase der Jüchener aus und gingen durch Jona Simon (35.) mit 1:0 in Führung. Jüchen zeigte jedoch eine deutliche Reaktion und drehte die Partie kurz nach dem Wiederanpfiff durch die Tore von Fatlum Ahmeti (55.) und Jan Schuchardt (58.). „Wir haben unterm Strich verdient gewonnen und hätten sogar noch höher gewinnen müssen“, erzählte Marcel Winkens.

SV Hösel – BV Wevelinghoven 3:2 (3:1). Der Start in die Partie verlief für die Gäste katastrophal, bereits nach 16 Minuten stand es 3:0 für den SV Hösel. Nick Lorber (4.) und Niklas Oldröp trafen für die Gastgeber, dazu kam ein Eigentor von Marius Köller (14.). Vor der Pause verkürzte Yannik Neumann (29.) auf 1:3, dennoch brachte auch Marius Köllers Treffer zum 2:3 (74.) den BV nicht mehr zum Punktgewinn. „Ich kann mir selbst nicht erklären, was in der ersten Hälfte schiefgelaufen ist“, sagte BV-Coach Maik Odenthal leicht angefressen.