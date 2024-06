Fußball-Kreisliga A SV Uedesheim macht Aufstieg perfekt

SV Uedesheim – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:1 (1:0). Mit dem Heimsieg gegen den Meister hat Uedesheim alles klargemacht. Bereits nach zehn Minuten ging der SVÜ durch Daniel Ferber in Führung, durch ein Eigentor von Ahghas Newton (65.) baute die Seibert-Elf diese aus. Dann wurde es allerdings nochmal spannend: Berkay Köktürk (70.) gelang nach einer Standardsituation der Anschlusstreffer. „Es wurde am Ende ganz schrecklich. Süd hat nichts hergeschenkt und wurde nochmal gefährlich“, beschrieb Oliver Seibert die letzten Minuten. Dank des Sieges ist Uedesheim nun aufgestiegen. Für Seibert ist es der erste Aufstieg in seiner Trainerkarriere. „Das ist ein sensationelles Gefühl. Ich freue mich tierisch für den Verein und die Jungs.“ Im Anschluss an die Partie wurde in Uedesheim ordentlich gefeiert. „Der Vorstand hat was vorbereitet. Ich bin mal gespannt“, sagte Seibert kurz nach Abpfiff – Aufstiegsshirts und Aufstiegsschale inklusive. Gegner Grevenbroich-Süd haderte etwas mit dem Ergebnis: „Es war ein super Spiel beider Mannschaften. Wir haben leider zwei Geschenke verteilt und zwei, drei Hundertprozentige vergeben“, so das Fazit von Cengiz Yavuz, für den es das letzte Spiel als Süd-Coach war. „Ich bin ein bisschen traurig“, gestand er und sagte: „Ich bin mir sicher, dass die Jungs nächstes Jahr die Bezirksliga halten werden.“ Ab Sommer übernimmt dann Marcel Müller, der Ex-Trainer des SV Uedesheim.