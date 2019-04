Fußball : SV Uedesheim gelingt der Befreiungsschlag

Rhein-Kreis In einem irren Spiel der Bezirksliga trennen sich Gnadental und Büderich 4:4-Unentschieden.

Unterschiedlicher könnten die Emotionen bei den Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis nach den Gründonnerstag-Spielen nicht sein. Während Uedesheim ein später Kantersieg im Abstiegsduell gegen Lohausen gelingt, hat Delhoven viel Pech im Heimspiel. Gnadental liefert sich einen verrückten Schlagabtausch mit Büderich und hadert am Ende mit der Punkteausbeute.

SV Uedesheim – Lohausener SV 5:0 (1:0). Was auf dem ersten Blick nach einem souveränen und eindrucksvollen Sieg im Abstiegskampf aussieht, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als harte Arbeit. Die frühe Führung von Malte Hauenstein (12.) brachte den Hausherren keine Sicherheit. In der Folge hatten sie zweimal Glück als einmal der Pfosten und einmal Schlussmann Pillekamp den Ausgleichstreffer verhinderten. Nach den Schreckmomenten spielten die Neusser ihre Konter jedoch besser aus und belohnten sich in der 86. Minute durch Philipp Welter. Alexander Nuss (87.), Doppelpacker Philipp Welter (90.) und Steven Dyla (90.) schrauben das Ergebnis auf 5:0 hoch. „Der Sieg ist unterm Strich verdient, die Höhe ist hinten raus ziemlich schmeichelhaft“, muss auch Putz anerkennen. Durch den Sieg schiebt sich Uedesheim vorerst auf den neunten Platz vor und hat sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

FC Delhoven – Schwarz-Weiß 04 Düsseldorf 0:3 (0:1). Gegen die hochfavorisierten Gäste zeigten die Delhovener von Beginn an eine couragierte Leistung. In der 30. Minute kam es dann doppelt bitter für die Gastgeber: Zuerst trifft FC-Stürmer Max Ohm im 1:1-Duell mit dem Torwart nur den Pfosten und im Gegenzug erzielen die Gäste direkt den Führungstreffer durch einen eigentlich harmlosen Freistoß, der kurz vor FC-Schlussmann Kevin Müller jedoch durch einen Rasenfehler hochspringt und ins Netz kullert. Nach der Halbzeit versuchte der FC noch einmal, das Spiel in die Hand zu nehmen, doch in ihrer Druckphase markierten die Gäste durch einen Doppelschlag den 0:3-Endstand (60., 64.). Topscorer Ohm flog kurz vor Schluss noch mit „Gelb-Rot“ vom Platz.

DJK Gnadental – FC Büderich 4:4 (2:2). „Das war vogelwild. Ein ganz verrücktes Spiel“, sagte DJK-Vorsitzender Jochen Schneider über den irren Schlagabtausch zwischen seiner DJK und Büderich. Niklas Fischel brachte das Heimteam erstmals in Führung (25.), doch fünf Minuten später glichen die Gäste das erste Mal aus. Keine zwei Minuten später traf Alen Jakupova sehenswert per Seitfallzieher, bevor Büderich nur drei Minuten später wieder gleichzog. Büderich ging in der 50. Minute erstmals in Führung und Markus Richlyk glich unmittelbar danach wieder aus (62.). In der 78. Minute brachte ein verwandelter Foulelfmeter die Gäste wieder in Führung, doch eine Minute später traf Philip Schneider zum 4:4-Endstand. „Das ist ein Punkt, der uns nicht so wirklich etwas bringt, aber uns dennoch zuversichtlich stimmt“, bilanziert Schneider. Durch die Punkteteilung bleibt die DJK vorerst auf dem Relegationsplatz.

SG Unterrath – TSV Bayer Dormagen 3:0 (2:0). Die personell weiterhin stark geschwächten Dormagener (zehn Spieler fehlen) verlieren ihr Auswärtsspiel bei der SG Unterrath deutlich mit 0:3. Durch zwei frühe Tore war die Partie schon vor Pausenpfiff entschieden.