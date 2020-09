Fußball : Starke Premiere trotz Niederlage

In der Saisonheimpremiere gegen den Rather SV konnte Teutonia Kleinenbroich auf den ehemaligen Jugend-Nationalspieler Nico Clasen bauen. Foto: Fupa

Kleinenbroich Landesliga-Neuling Teutonia Kleinenbroich unterliegt dem Rather SV nach starker Leistung.

Die Kräfteverhältnisse hätten eindeutiger gar nicht sein können: Auf der einen Seite Kleinenbroich, fast ausschließlich mit Spielern bestückt, die seit der Saison 2017/2018 maßgeblich am Durchmarsch der Teutonia von der Kreisliga A in die Landesliga beteiligt waren. Auf der anderen Seite der Rather SV, in dessen Startformation neun Fußballer standen, die Einsätze in der Oberliga und/oder der A-Jugend-Bundesliga vorweisen können. Die 0:2-Niederlage (Halbzeit 0:1) vor gut 200 Zuschauern im ersten Saisonheimspiel schlug Norbert Müller darum ganz und gar nicht aufs Gemüt. Nein, nach 90 aufregenden Minuten zog der Trainer der Hausherren total zufrieden Bilanz: „Wir haben auf Augenhöhe mit einer sehr guten Mannschaft gespielt. Ich bin jetzt sieben Jahre hier – und das war eines unserer besten Spiele in dieser Zeit.“