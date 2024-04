Fußball-Kreisliga A Der Spitzenreiter lässt schon wieder Punkte liegen

1. FC Grevenbroich-Süd – BV Wevelinghoven 1:1 (0:1). Tabellenführer Grevenbroich-Süd lässt in diesem Jahr schon zum dritten Mal Federn. Gegen Wevelinghoven geriet Süd durch ein Strafstoßtor von Yannik Neumann (11.) sogar in Rückstand. Erst in der 74. Minute glich Berkay Köktürk ebenfalls per Elfmeter aus. „Das ist ein gerechtes Unentschieden. Wir hatten jede Menge Möglichkeiten, haben es aber nicht klar zu Ende gespielt“, so Süd-Trainer Cengiz Yavuz. Nach der Pleite in Grefrath ist das Remis gegen Wevelinghoven für den Spitzenreiter der nächste Warnschuss: „Ich habe immer gesagt, dass es kein Selbstläufer ist. Wir müssen dranbleiben“, warnt Yavuz.