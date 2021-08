Fußball : Selbst der Coach schnürt die Schuhe

Jüchen Trotz einiger Probleme visiert Dwight Granderath im ersten Jahr den Klassenerhalt an. „Aber wir wissen nicht, wo wir stehen“, sagt er.

Seine erste Vorbereitung als Trainer des A-Kreisligisten VfL Jüchen/Garzweiler II hat sich Dwight Granderath ganz anders vorgestellt. Als Spieler kickte er in der vergangenen Saison noch bei Rheinwacht Stürzelberg, er kennt die Gegner also gut, hat selbst noch gegen sie gespielt. In Jüchen wollte Granderath eigentlich nicht mehr auf dem Platz stehen, in der aktuellen Situation lässt sich das aber wohl nicht vermeiden. Mit einem Kader aus 34 Mann ist Jüchen in die Vorbereitung gestartet, beim letzten Testspiel standen Granderath nur noch zehn Feldspieler zur Verfügung. Urlauber und Verletzungen haben die Vorbereitung zur Tortour gemacht. Der Coach musste schon mehrfach wieder selbst die Schuhe schnüren. Besonders hart treffen Jüchen II die Ausfälle von Johannes Gerresheim (Sprunggelenk), Kapitän Eric Schumacher (Oberschenkel) und Felix Hamacher (Studium). Er habe viele junge talentierte Spieler im Team, so Granderath. „Uns fehlen aber die Leitwölfe auf dem Platz. Die Jungs sind sonst ein bisschen auf sich allein gestellt. Sie brauchen jemanden, der vorangeht“, beschreibt Granderath das aktuelle Problem.

So richtig einspielen konnte sich die Truppe von Dwight Granderath in der Vorbereitung nicht. „Wir wissen nicht, wo wir stehen“, sagt der Coach vor dem Derby gegen den SV Bedburdyck/Gierath. Schon am Freitagabend empfängt Jüchen/Garzweiler II den Ortsnachbarn. Die Gäste sind allerdings ebenfalls arg gebeutelt. Eine Hoffnung legt Granderath noch in die Abstellungen aus der in der Bezirksliga spielenden Erstvertretung. „Natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir den ein oder anderen Spieler bekommen“, so der Coach. Mit Marcel Winkens, dem Trainer der Ersten Mannschaft, steht er in engem Austausch. Gemeinsam trainierten sie 2018/2019 die starke A-Jugend des TSV Meerbusch.