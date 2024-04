Fußball-Bezirksliga Spielabbruch am Nixhütter Weg

Am Nixhütter Weg war bereits nach einer Stunde Schluss. Das Spiel der Fußball-Bezirksliga zwischen der DJK Gnadental und dem TSV Bayer Dormagen war ohne Tore in die Pause gegangen. Als Schiedsrichter Marcel Reckmann in der 53. Minute nach einem Foul im Gnadentaler Strafraum auf den Elfmeterpunkt zeigte, verlieh DJK-Trainer Sebastian Michalsky, der aufgrund von Personalsorgen von Anfang an ranmusste, seinem Unverständnis über diesen Pfiff verbal Ausdruck. Daraufhin verwies ihn der Referee mit der Roten Karte des Feldes, um die Partie kurz darauf abzubrechen. Dazu Michalsky: „Ich konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen. Sowohl der Elfmeter als auch die Karte waren meiner Meinung nach falsch. Logischerweise kam es daher zu Diskussionen. Die Situation drohte dennoch nie zu eskalieren, zu jedem Zeitpunkt lagen mindestens 20 Meter zwischen den Zuschauern und dem Schiedsrichter. Warum er das Spiel komplett abbricht, ist mir ein Rätsel.“