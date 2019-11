Fußball : Den SCK belasten große Personalprobleme

Womöglich muss die Holzheimer SG am Sonntag in Sonsbeck auf Stammkeeper Tobias Schriddels verzichten. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Im Training am Donnerstag fehlten dem Fußball-Landesligisten 14 Spieler. Holzheimer SG bangt um Stammkeeper Tobias Schriddels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Das ist Tristesse in Zahlen: Der SC Kapellen wartet in der Fußball-Landesliga seit mittlerweile fünf Spielen auf einen Sieg, hat seit Anfang Oktober nur zwei Punkte eingebracht und ist als Tabellensiebter mit einem Rückstand von 13 Punkten auf Spitzenreiter Sterkrade-Nord im Aufstiegskampf nur noch stiller Beobachter. Die Holzheimer SG hat in der Liga dreimal in Folge verloren und ist damit wieder auf Abstiegsplatz 16 zurückgefallen.

In das Match beim ehemaligen Oberligisten SV Sonsbeck schickt HSG-Trainer Stefan Schellenberg das Team darum mit einem klaren Auftrag: „Es wird Zeit zu punkten!“ Das ist ganz ohne Zweifel richtig, dagegen sprechen aber zwei Dinge: Nach gutem Start (nur eine Niederlage in den ersten sieben Spielen) und einem Durchhänger (sechs sieglose Spiele in Folge mit vier Niederlagen) haben sich die Schützlinge von Trainer Heinrich Losing, der seinen Vertrag schon jetzt um eine weitere Saison verlängert hat, inzwischen wieder gefangen, schlugen am vergangenen Wochenende den ehemaligen Tabellenführer SV Scherpenberg mit 3:1 und sind als Zehnter sieben Punkte von einem Abstiegsrang entfernt. Wirklich überraschend sei das nicht, findet Schellenberg indes, „das ist eine sehr erfahrene Truppe mit ehemaligen Oberliga-Spielern.“

Info In diesem Jahr stehen noch fünf Spieltage aus Hinrunde 10. November: 15. Spieltag; 17. November: 16. Spieltag, 1. Dezember: 17. Spieltag Rückrunde 8. Dezember: 18. Spieltag; 15. Dezember: 19. Spieltag

Negativ zu Buche schlägt in Holzheim auch die personelle Lage: Für die Langzeitverletzten Tom Nilgen, Fabio Dittrich, Steven Dyla und Marcus Buchen ist das Sportjahr 2019 nun definitiv beendet. Dazu droht am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) auch der Ausfall von Stammkeeper Tobias Schriddels, der am Donnerstag das Training mit noch nicht diagnostizierten Fußproblemen abbrechen musste. Sein Vertreter wäre Lirim Iberdemaj, der auf diesem Niveau zwar noch nie im Tor stand, aber das „volle Vertrauen“ seines Coaches besitzt.