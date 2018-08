Fußball: SC Kapellen startet in die Saison

Kapellen In der bärenstark bestückten Fußball-Landesliga zählt der SCK zu den herausragenden Teams. Zum Start kommt der MSV Düsseldorf.

Stichwort Lennart Ingmann: Obwohl der inzwischen 22-Jährige seit seinem Abschied aus dem Leistungszentrum des FC Bayern München bislang in keinem Verein glücklich geworden ist, glaubt Ferber fest an den regelmäßig zum „Enfant terrible“ mutierenden Supertechniker. „Ich hoffe, dass er das zurückgibt, was wir in den vergangenen Wochen in ihn an Zeit und Mühe investiert haben. Wenn er verstanden hat, dass das jetzt seine letzte Chance ist, wird er uns noch viel Freude machen.“ Der Alleskönner ist Teil einer Mannschaft, „in der es keine Gruppen gibt“, sagt Ferber und führt als Belege die Trainingsbeteiligung von 95 Prozent sowie die außerordentlich gelungene Vorbereitung an. Dabei sei der Konkurrenzkampf um die Stammplätze voll entbrannt. „Alex Hauptmann zum Beispiel ist ein absoluter Topstürmer, war aber unter der Woche nicht beim Training und dürfte es damit schwer haben, gegen den MSV Düsseldorf zu spielen. Bei den Innenverteidigern kann der Trainer unter fünf Kandidaten wählen. Da nur zwei spielen können, bleiben drei übrig, die wahrscheinlich in jeder anderen Mannschaft von Beginn an auflaufen würden.“