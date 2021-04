Fußball : SC Kapellen setzt die Frischzellenkur mit viel Elan fort

Kapellen Holger Schonz kümmert sich zukünftig um die Torhüter des Landesligisten. Gut ausgebildete Talente Lorenz Kowalle und Jonas Giesen sollen Sprung ins Team schaffen.

Parallel dazu kümmert sich Ferber in seinem eigentlichen SCK-Job als Sportlicher Leiter um die personelle Ausrichtung des Landesligisten: Weil der einst in der U19 der TSG Hoffenheim ausgebildete Alen Arnautovic (31) aus beruflichen Gründen als Torwarttrainer ausscheidet, ist Ferber heilfroh, dass er den zuvor in gleicher Funktion für Rheinwacht Stürzelberg und den VfR 06 Neuss tätigen Holger Schonz für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnte. „Er passt vom Typ her sehr gut zu uns und unserem Konzept, junge Leute an die Landesliga heranzuführen. Dazu ist er ein akribischer Arbeiter.“ Noch blutjung sind Lorenz Kowalle (18) und Jonas Giesen (19), die in der Nachwuchs-Abteilungen von Fortuna Düsseldorf (B-Jugend-Bundesliga) und des TSV Meerbusch (Niederrheinliga) jeweils eine fundierte Ausbildung erhalten haben und deren Talent in Kapellen zur vollen Blüte kommen soll. „Darüber hinaus sind wir uns mit zwei, drei weiteren Spielern einig“, kündigt Ferber an. Verlassen haben das Team Baran Bal, Stephan Wanneck (beide Holzheimer SG), Marco Czempik (DJK Gnadental) und der Japaner Riku Matsumoto, dessen Berater um die Freigabe bat.