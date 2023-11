Fußball-Landesliga Der SC Kapellen richtet sich auf einen harten Kampf ein

Und das bringt ihn sofort zum ASV Mettmann, nächster Gegner des Spitzenreiters am Sonntag (15.30 Uhr) im Jupp-Breuer-Stadion. Der Aufsteiger war sogar mal ganz unten und ist als 17. noch längst nicht aus dem Schneider. An der Wertschätzung Nellens ändert das gar nichts. „Die sind im Moment nicht schlecht unterwegs“, stellt er fest. Fest macht er das vor allem am 2:0-Heimsieg des Neulings vor Wochenfrist über Wermelskirchen. In diesem Match hatte Carlos Penan sein Saisondebüt für Mettmann gegeben, was Nellen in einen direkten Zusammenhang zum erfolgreichen Spielausgang setzt. „Der verletzte Kopfstürmer wurde von der Mannschaft schon sehr vermisst“, weiß Kapellens wie immer gut vorbereiteter Coach und wird durch den Treffer des 33-Jährigen zum 2:0 bestätigt. In der vergangenen Saison war Penan mit 23 Toren in 23 Partien ganz maßgeblich am Aufstieg des ASV in die Landesliga beteiligt. Bemerkenswert auch: Ihre beiden Treffer erzielten die Gastgeber erst nach der Roten Karte gegen Justus Erkens schon in der 31. Minute.