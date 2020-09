Fußball : Kapellen macht in Vohwinkel schon viele Sachen richtig

Kapellen Die auch läuferisch starke Leistung macht Trainer Juppi Schmitz froh.

Nach torloser erster Hälfte, in der Vohwinkels Benjamin Wünschmann nach eine an Mark Schiffer begangenen Tätlichkeit die Rote Karte sah, brachte Robert Wilschrey die Gäste per Elfmeter (Foul an Nils Mäker) unmittelbar nach dem Seitenwechsel in Führung. Den aus Sicht seines Trainers unberechtigten Platzverweis für Stephan Wanneck („Das war nur ein harmloser Schubser.“) steckte der SCK ebenso unbeeindruckt weg wie Antonio Zupos Ausgleichstreffer (53.). Nur zwei Minuten später schoss der aufgerückte Verteidiger David Dygacz Kapellen im Anschluss an eine Ecke wieder in Front. Das entscheidende Tor von Baran Bal nach Vorarbeit Nils Mäkers ließ Schmitz mit der Zunge schnalzen. „Da haben wir unsere Schnelligkeit bei Kontern gezeigt. Mit Spielern wie Bal, Mäker und Garcia verfügen wir da über viel Qualität im Kader.“