Fußball-Landesliga SC Kapellen lässt sich vor der Pause den Schneid abkaufen

In der ersten Hälfte hatte er seine Schützlinge ganz einfach „sehr, sehr schwach“ gesehen. „Cronenberg wirkte frischer als wir. Die haben jeden gewonnenen Zweikampf abgefeiert, als wenn sie Meister geworden wären.“ Das dabei mitunter an den Tag gelegte Gebaren befremdete ihn zwar, „doch vielleicht hätten wir uns davon eine Scheibe abschneiden können. Die haben uns den Schneid abgekauft.“ Es half den Gästen natürlich kolossal, dass sie nach einer Ecke durch Mike Osenberg schon in der vierten Minute in Führung gingen. Nellen: „Der Spielverlauf spielte denen in die Karten, die haben sich an der Führung richtig hochgezogen.“ Obwohl der SCK nicht ins Spiel fand, hätte er noch vor der Halbzeitpause zum Ausgleich kommen können, doch einen von Julián Garcia Ramon Richtung Tor bugsierten Ball kratzten die Wuppertaler noch von der Linie. Nellen reagierte, stellte sein Team um. Maßnahmen, die fruchteten. Nellen: „In der zweiten Hälfte hatten wir immerhin Torchancen.“ Pablo Ramm traf den Pfosten und scheiterte alleine vor dem gegnerischen Kasten an Keeper Ryuji Kuwajima. Semih Cakir verfehlte aus zwölf Metern nur knapp. Gut möglich, dass den Aktionen der jungen Hausherren Routinier Robert Wilschrey (Kreuzbandriss) mehr Ruhe gegeben hätte. Noch mehr fehlte dem SCK in diesem Match jedoch Goalgetter Nils Mäker (Spätschicht), der unter Umständen die zündende Idee gehabt hätte, dieser schwierigen Partie eine Wende zu geben.