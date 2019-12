Fußball : SCK kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Kapellen Fußball-Landesligist SC Kapellen verabschiedet sich mit 3:3 gegen 1. FC Mönchengladbach in die Pause.

Vielleicht noch unter dem Eindruck vom 0:6 im Hinspiel kam der SCK in der ersten Hälfte überhaupt nicht in die Gänge. „Das war nicht gut“, gab der Sportliche Leiter Jörg Ferber gewohnt nüchtern zu. Nach dem frühen Führungstreffer der Gäste durch Vincent Boldt schon in der dritten Minute kam von den Hausherren erstmal wenig. Doch in der Kabine gelang es dem in die Kritik geratenen Coach ganz offensichtlich, seine Mannschaft besser einzustellen. „Die zweite Hälfte war echt gut“, befand Ferber. Zur Belohnung gab es nicht nur das Tor von Alexander Hauptmann zum 1:1 (66.), sondern auch das 2:1 durch Marc Paul nur eine Minute später. Dass FC-Goalgetter Oguz Ayan nur weitere 120 Sekunden danach „aus dem Nichts“ (Ferber) zum 2:2 traf, war ärgerlich, aber kein Beinbruch, waren die Gastgeber doch weiterhin gut im Spiel. Als Alexander Hauptmann drei Minuten vor dem Ende mit dem 3:2 sein persönliches Konto auf 18 Saisontore aufstockte, schienen die nunmehr seit sieben Spielen ungeschlagenen Hausherren endgültig am Ziel, zumal sich kurz zuvor der ehemalige Kapellener Marcel Lüft mit der Ampelkarte verabschiedet hatte, doch die Gladbacher schlugen eiskalt zurück. In der Nachspielzeit markierte (natürlich) Oguz Ayan, der in der Oberliga-Saison 2016/2017 in 20 Einsätzen für den SC Kapellen nur ein mickriges Tor fabriziert hatte, nach einer Ecke das 3:3 – sein 32. Treffer im 19. Match. Und das ging Ferber mächtig gegen den Strich. „In Überzahl musst du das Ding eigentlich nach Hause bringen können“, sagte er angefressen.