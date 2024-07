Die Aufsteiger: SC Kapellen II Mit perfekter Rückrunde zurück in die Kreisliga B

Durch den Aufstieg in die Kreisliga B wird auch der Spielplan angenehmer für den SC Kapellen II. „Wir hatten teilweise drei Wochen Pause zwischen den Partien und mussten dann mehrere Spiele in einer Woche bestreiten. Außerdem freuen wir uns darauf, wieder Duelle mit dem BV Wevelinghoven II und dem VfR Büttgen bestreiten zu können“, sagt Reisdorf. Mit dem aktuellen Aufstieg ist das langfristige Ziel jedoch noch nicht erreicht. „Wir wollen uns auf Dauer bis in die Kreisliga A kämpfen, um unseren Jugendspielern wieder ein optimales Sprungbrett in den Seniorenbereich zu bieten. Auch in diesem Sommer kommt ein A-Jugendlicher zu uns in die Mannschaft“, erklärt Reisdorf.