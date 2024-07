Fußball Der SC Kapellen gewinnt den zweiten Neusser Sommercup

Die DJK Gnadental richtete am Samstag zum zweiten Mal den Neusser Sommercup aus. Der SC Kapellen löst die DJK als amtierenden Titelträger ab. Nach der kurzfristigen Absage des VfR Büttgen gingen fünf Mannschaften am Nixhütter Weg an den Start. Neben Gastgeber und Titelverteidiger DJK Gnadental waren Landesligist SC Kapellen, Bezirksliga-Rückkehrer SV Uedesheim und die beiden A-Ligisten TuS Reuschenberg dabei. In einer Fünfergruppe trafen alle Teams in 30-minütigen Partien aufeinander, um den Sieger im Ligamodus zu ermitteln.