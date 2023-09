Fußball Partie des VfR Neuss in Hoeningen abgebrochen

Neuss Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C zwischen der DJK Eintracht Hoeningen und dem VfR 06 Neuss war sportlich lange spektakulär: Nach einer zwischenzeitlich klaren 5:1-Führung für die Gastgeber kamen die Grün-Weißen zu einem Wahnsinnscomeback und glichen unter anderem durch einen Dreierpack von Torjäger Torsten Taubert tatsächlich noch zum 5:5 aus. Allerdings nahmen danach die Dinge im negativen Sinne ihren Lauf: In einem ohnehin hitzig geführten Spiel sah der VfR-Spieler Meriton Luzha in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte. Wenige Minuten später ging es handfest zur Sache: Ein Mitglied des VfR-Trainerstabs verließ wohl die eigene Coachingzone und soll einem dem Hoeninger Lager zugehörigen Zuschauer einen Schlag ins Gesicht verpasst haben. Schiedsrichter Thomas Humpfle brach das Spiel kurz darauf beim Stand von 5:5 ab. „Nach dem Angriff gab es natürlich erhitzte Gemüter. Im Anschluss haben wir die Polizei verständigt. Sowas habe ich hier noch nicht erlebt“, erklärte Hoeningens Vorsitzender Christoph Leufgen, der die Szene indes nur aus einiger Entfernung miterlebte hatte.