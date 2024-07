Fußball-Landesliga Offensivspektakel der Holzheimer SG

Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck 4:5 (0:3). In der ersten Hälfte hatte HSG-Trainer Hamid Derakhshan gegen das Topteam aus der Oberliga vor allem zwei Defizite ausgemacht: „Wir haben im Spielaufbau gegen das Pressing des Gegners nicht den freien Mann gefunden. Und wir haben in der Defensive nicht konsequent gegen den Ball gearbeitet.“ In der Halbzeitpause wechselten beide Teams komplett durch – mit gravierenden Folgen für das Spiel. Holzheim drehte auf und ging durch Treffer von Justin Schiffer (2), Fawad Mirzada und Jan Schumacher sogar in Führung. Dass Conor Tönnies und Arne Wessels den Gästen mit ihren Toren trotzdem noch den Sieg bescherten, ging Derakhshan schon ein bisschen gegen den Strich. „Ich hätte uns in diesem rasanten Offensivspiel zumindest ein Unentschieden gewünscht.“ Am Freitagmorgen geht es für die Holzheimer ins dreitägige Trainingslager in der Sportschule Hennef.