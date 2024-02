Fußball-Bezirksliga Nievenheim gewinnt das Derby gegen Rommerskirchen spät

DJK Gnadental – SVG Weißenberg 5:0 (3:0). Beide Mannschaften gingen formstark in die Winterpause. Im Derby konnte der Favorit aus Gnadental seine perfekte Heimbilanz ausbauen. „Wir haben lange gut mitgehalten, uns dann aber mit eigenen Fehlern aus der Bahn gebracht“, sagte Weißenberg-Coach Dirk Schneider. In der Schlussphase der ersten Hälfte sorgten die Hausherren für deutliche Verhältnisse: Oliver Wargalla (32.) erzielte die Führung. Wenig später erhöhte Vojno Jesic (35., 39.) per Doppelpack auf 3:0. „Es war ein kompliziertes Spiel, darauf waren wir aber gut vorbereitet und haben zum richtigen Zeitpunkt die Führung geholt“, meinte DJK-Trainer Sebastian Michalsky.