Fußball-Landesliga So kompliziert sind Auf- und Abstieg in der Landesliga

Wer ins Detail geht, merkt schnell, wie kompliziert es in Sachen Auf- und Abstieg in der Fußball-Landesliga zugehen kann. Wer es nicht glaubt, sollte mal beim SC Kapellen nachfragen, der in der vergangenen Saison zunächst viele Fragen zu beantworten hatte, um dann am letzten Spieltag vor allem an sich selbst zu scheitern. Die Anzahl der Auf- und Absteiger aus den beiden Landesliga-Staffeln hängt schließlich davon ab, was in der Oberliga Niederrhein und der Regionalliga West passiert.