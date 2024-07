Blitzturnier mit fünf Mannschaften 2. Neusser Sommercup der DJK Gnadental als Fußball-Fest

Am Samstag (ab 12 Uhr) richtet der Bezirksligist DJK Gnadental den zweiten Neusser Sommercup aus. In diesem Jahr gehen jedoch nur fünf Mannschaften an den Start. Beim ersten Sommercup 2023 gingen sechs Teams in zwei Gruppen ins Rennen, dieses Jahr wird es nur eine Gruppe geben. „Der VfR Büttgen hat uns leider kurzfristig abgesagt, weshalb wir in einer Fünfer-Gruppe alle gegen alle spielen werden“, sagt Turnierorganisator Patryk Landwehrs.