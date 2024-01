Fußball Neue Aufgabe für Murat Taufik

Neuss · Nach der am 26. Dezember abgelaufenen Sperre trainiert der ehemalige Co-Trainer des VfR Neuss nun die Zweitvertretung des FSV Vatan in der Kreisliga C.

25.01.2024 , 04:50 Uhr

Ist zurück: Murat Taufik. Foto: Fupa

Der vom Kreisportgericht in Norf nach einem ihm zur Last gelegten „tätlichen Angriff“ in der Partie des C-Kreisligisten VfR Neuss bei der DJK Honingen für die Dauer von drei Monaten für alle Tätigkeiten im Verantwortungsbereich des DFB gesperrte Murat Taufik ist nach Ablauf der Strafe zum FSV Vatan zurückgekehrt. Ehemaliger Co-Trainer des VfR Neuss für drei Monate gesperrt Fußball Ehemaliger Co-Trainer des VfR Neuss für drei Monate gesperrt Als Coach der Zweitvertretung trifft er mit seinem Team in der Rückrunde der Kreisliga C auch auf seinen Ex-Klub, der ihn nach dem Vorfall im Herbst des vergangenen Jahres von seinen Aufgaben als Co-Trainer entbunden hatte. „Darauf freue ich mich sehr“, sagt der 41-Jährige, der in der Winterpause acht neue Spieler verpflichtet hat.

(sit)