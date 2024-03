Fußball in Korschenbroich Neersbroich reicht ein Tor zum Sieg gegen SV Schelsen

DJK/VfL Giesenkirchen - SC Teutonia Kleinenbroich 2:2 (0:1). Der Tabellenletzte aus Kleinenbroich meldete sich mit dem Punktgewinn gegen die DJK/VfL Giesenkirchen im Abstiegskampf noch einmal zurück. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt jedoch bereits satte sieben Punkte. Die Gäste aus Kleinenbroich gingen durch Benedict Ruckes (38.) mit 1:0 in Front, die Führung nahm die Teutonia auch mit in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang Alexander Kraft (46.) der schnelle Ausgleich für die Gastgeber. Der SC Teutonia holte sich die Führung nach einem Eigentor von Davis Hennig (65.) zurück. In der Schlussphase sahen die Gastgeber eine Rote Karte (76.). In Unterzahl kämpften sich die Giesenkirchener jedoch zurück und glichen in der Nachspielzeit durch Kutay Karashain (90.+2) noch aus.