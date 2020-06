Fußball : Murat Taufik bleibt Trainer bei Vatan

Neuss Der Sportliche Leiter Mehmet Altin bastelt am Kader für die nächste Saison.

(sit) Die Vertragsverlängerung mit Trainer Murat Taufik beim B-Kreisligisten FSV Vatan garniert der Sportliche Leiter Mehmet Altin mit der ultimativen Lobhudelei: „Er ist mehr als nur ein Trainer. An seinen Qualitäten waren auch Vereine aus der Bezirksliga interessiert.“ Der 37 Jahre alte Coach aus dem Libanon hatte mit seiner Mannschaft in der (noch) unterbrochenen Saison Platz elf belegt. Ein Ergebnis, das durchaus ausbaufähig ist. Darum ist Altin mit dem Coach auch dabei, „an der Mannschaft für die neue Saison zu basteln.“ Immerhin kickte der FSV noch in der Saison 1999/2000 in der Bezirksliga. Die Spielzeit 1998/1999 hatte die Mannschaft unter Trainer Werner Bauer mit Klassekickern wie Jamal El Khattouti, Hüseyin Kadioglu, Ayhan Karabas, Mohammed Saysay und Torhüter Ismael Krebo hinter dem BV Wevelinghoven punktgleich mit dem Vizemeister Linner SV auf dem herausragenden dritten Platz beendet.