Fußball : In Rommerskirchen folgt Ende auf Zellmann

Rommerskirchen Der Aufstiegstrainer gibt sein Amt aus beruflichen Gründen auf.

(sit) Vier Niederlagen in Folge in der Meisterschaft, eine weitere im Kreispokal gegen den TuS Grevenbroich (1:3) – kein Wunder, dass Trainer Dennis Zellmann beim auf Platz 14 abgestürzten Fußball-Bezirksligisten SG Rommerskirchen/Gilbach die Nase voll hat. Doch der sofortige Ausstieg des 38-Jährigen habe „nichts mit der momentanen sportlichen Situation zu tun“, möchte SG-Vorsitzender Karl-Heinz Wandke unbedingt festgehalten wissen. „Dennis hat uns mitgeteilt, das er sein Traineramt wegen dringender beruflicher Veränderungen nicht mehr ausüben kann.“ Und der Entschluss sei ihm genauso schwergefallen wie er die Verantwortlichen bei der SG geschockt habe, „denn wir haben Dennis einiges zu verdanken und hatten in ihm einen Trainer, der sich schnell in den Verein integriert hat.“ Natürlich akzeptiere man in Rommerskirchen, unter Zellmann in der Vorsaison als Meister aufgestiegen, diesen Schritt, wenngleich er fußballerisch in einen ungünstigen Zeitraum falle. Umso glücklicher ist der Vorsitzende, „dass wir in unserem alten Bekannten Michael Ende bis Saisonende eine sehr gute Interimslösung gefunden haben.“