SV Glehn Markus Drillges ist Ehrenvorsitzender

Drillges erhielt die Auszeichnung für seine jahrzehntelange Arbeit im Sinne des Traditionsvereins. Da gab es zunächst die aktive Karriere als Jugendspieler und als Führungskraft der eine gefühlte Ewigkeit in der Bezirksliga kickenden Erstvertretung. Nach dem er seine Fußballstiefel an den Nagel gehängt hatte, wirkte er im SV Glehn als Trainer, Jugendleiter und 1. Vorsitzenden. „Das Glehner Urgestein gilt zudem als Motor des Kunstrasenplatzbaus, der dem Verein 2012 ein Alleinstellungsmerkmal bescherte und der in der Entstehungsgeschichte nach wie vor seinesgleichen sucht“, fügte der aktuelle Vorsitzende Norbert Jurczyk an. Drillges nahm das Ehrenamt mit großem Stolz an, betonte aber, dass diese Erfolge nur möglich gewesen seien, „weil sich alle Mitglieder in unnachahmlicher Art und Weise massiv für den Verein eingesetzt und dafür gesorgt haben, dass der SVG heute die Früchte seiner langjährigen Aufbauarbeit erntet.“