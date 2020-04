Fußball : Lukasz Koziatek verlässt Uedesheim

Neuss Der Bezirksligist steckt mitten in den Planungen für die nächste Saison.

(hynr) Zwar ist noch nicht entschieden, ob die Fußballer des SV Uedesheim in dieser Saison – trotz Corona – nicht doch noch mal ran müssen, aber unabhängig davon plant der Bezirksligist bereits die hoffentlich erfreulichere Spielzeit 2020/2021. Das tut auch dringend Not, denn in dieser Saison hatten die Neusser den höchsten Altersschnitt in der Liga. Darum soll die Mannschaft im Sommer verjüngt werden. Die ersten Maßnahmen wurden schon getroffen: Leistungsträger Lukasz Koziatek und Kapitän Michael Hausdörfer verlassen den SV Uedesheim in Richtung Dormagen.