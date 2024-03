Kreisderby in der Fußball-Landesliga Last-Minute-Tor ärgert Kapellen und freut Holzheim

Trotzdem hätte es für die Hausherren wahrscheinlich zum im Aufstiegskampf so wichtigen Heimsieg gereicht, wenn dem bis zum 1. Januar 2022 noch in Holzheim beschäftigten Schlussmann Tobias Schriddels beim Treffer zum 2:2 nicht ein kapitaler Lapsus unterlaufen wäre. Nach einer Ecke flutschte dem Vertreter des am Knie operierten Stammkeepers Jan Pillekamp der Ball durch die Handschuhe, so dass Wolf nur noch einzuschieben brauchte. Allerdings sprang Derakhshan seinem ehemaligen und nach dem Abpfiff untröstlichen Schützling zur Seite: „Wir wussten, dass Kapellen uns bei Standards körperlich unterlegen ist. Tobi musste also alles versuchen, um an den Ball zu kommen, sonst hätte Paul ihn direkt ins Tor geköpft.“