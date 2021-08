Vor dem Fußballstart: VfR 06 Neuss : Last-Minute-Abgänge ärgern Coach

Neuss Der Aufstieg ist bei Grün-Weiß kein Thema mehr, nur der Klassenverbleib zählt. „Wir müssen uns jetzt erstmal neu finden und zusammenwachsen“, sagt der Coach Cengiz Yavuz.

Einige Verpflichtungen konnte der VfR Neuss aber schon vorher fix machen: In Max Kram, Lasana Sumundu und Makan Konare kommt ein Trio aus Kapellen, aus Weißenberg wechseln Kevin Krenz und Nezir Günaydin ins Jahnstadion, Sebastian Berndsen kickte bislang in Gnadental. Der Wechsel von Julian Brockers (PSV Neuss) hat sich dagegen zerschlagen. Dafür sind noch drei weitere Jungs hinzugekommen: Florian Clemens kehrt nach zwei Jahren in Grimlinghausen und Uedesheim zurück. 2019 war er mit dem VfR noch in die Kreisliga A aufgestiegen. Agron Rrahimi (SG Rommerskirchen/Gilbach) zieht es ebenfalls nach Neuss. „Ihn hatten wir schon länger im Blick“, verrät Yavuz. Und: Der VfR Neuss verstärkt sich mit dem 19-jährigen Japaner Shintaro Ominami. „Er macht einen sehr guten Eindruck, allerdings hapert es noch mit der Sprache“, erzählt Yavuz. Dafür kann der junge Japaner seine Qualitäten schon zeigen. Yavuz meint: „Er ist sehr schnell und hat eine gute Ballbehandlung.“