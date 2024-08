Saisonstart für den VfL Jüchen/Garzweiler Trainer Marcel Winkens ist auf der Suche nach dem Zauberstab

Die Saison beginnt auch für den VfL Jüchen/Garzweiler erst am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) mit der Partie beim langjährigen Oberligisten TuRU Düsseldorf, doch von Vorfreude ist bei Trainer Marcel Winkens wenig zu spüren. Stattdessen fühlt er sich wie seine Landesliga-Fußballer in einer unheilvollen Déjà-vu-Schleife gefangen. Wie schon in der trotzdem noch auf Platz vier abgeschlossenen Spielzeit 2023/24 drücken nämlich tatsächlich höchst beunruhigende Personalsorgen aufs Gemüt. Bereits zum Auftakt sieht sich der Coach bei der Zusammenstellung der Startelf zum Zaubern gezwungen, „wobei ich den Zauberstab erstmal finden muss“, sagt er mit einem gequälten Lächeln.