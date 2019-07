Fußball : Holzheimer SG steckt mitten in den Testspielen

Holzheim (-vk) Zur Vorbereitung auf die am 11. August startende Landesliga-Saison stecken die Fußballer der Holzgheimer SG mitten in einer Reihe von Testspielen. Drei – beim VfB Rellinghausen (2.1), bei der SG Rommerskirchen/Gilbach (4:0) und gegen Eller 04 (4:0) – wurden gewonnen, das am Sonntag gegen Oberligist VfB Hilden mit 1:3 verloren.

