Fußball : So spielt kein Aufstiegsaspirant

Eine Szene mit Symbolcharakter: Wieder mal hat sich der fleißige, aber glücklose Alexander Hauptmann in der vielbeinigen Abwehr der Gäste festgelaufen. Diesmal klärt für Bedburg-Hau Jordi van Kerkhof. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kapellen Obwohl Fußball-Landesligist SC Kapellen im Heimspiel gegen den Neuling SGE Bedburg-Hau über 90 Minuten auf ein Tor spielte, unterlag er mit 1:3 und nährte damit ernsthafte Zweifel, ob er wirklich reif für einen Topplatzierung ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Ganz klar, dieses Spiele gegen den Neuling SGE Bedburg-Hau durfte Fußball-Landesligist SC Kapellen nie und nimmer verlieren. Tat er aber. Mit 1:3 (Halbzeit 1:1) – und das ging am Ende sogar in Ordnung, ganz einfach deshalb, weil die Gäste ihre äußerst bescheidenen Mittel maximal einsetzten. Die Frage sei an dieser Stelle erlaubt: Wenn eine Mannschaft, deren spielerisches Format das einer mittelmäßigen Bezirksliga-Truppe kaum übersteigt, auf des Gegners Platz nicht unverdient drei Punkte einfährt, was sagt das über die Aufstiegsambitionen des zu Recht hochgehandelten Verlierers aus?

Im Arbeitszeugnis des SCK hätte nach der Partie wahrscheinlich gestanden: „Er war stets bemüht.“ Was übersetzt in etwa heißt: „Er wollte, konnte aber nicht.“ Dabei waren die Schützlinge von Trainer Oliver Seibert zunächst eindeutig Heer im eigenen Haus, hatten auch gute Chancen durch Yannick Joosten (5.) und Alexander Hauptmann (16.). Der Führungstreffer nach starker Einzelleistung Hauptmanns (24.) war darum überfällig. Zweifelhaft, ob die mit Mann und Maus verteidigenden Gäste dem SCK tatsächlich hätten gefährlich werden können, wenn nicht der bald 37-Jährige Christian Klunder im Strafraum die Einladung des zu ungestüm attackierenden Yannik Ebert clever angenommen hätte. Er ging zu Boden, Schiedsrichter Rolf Kramer, der später bei Aktionen in der Box des Aufsteigers weitaus großzügiger agierte, pfiff und Robin Deckers verwandelte den Elfmeter sicher zum extrem glücklichen Ausgleich. Ein Treffer, der dem Nervenkostüm des Favoriten nicht gut tat, zumal Dennis Schreuers das Leder kurz vor der Halbzeitpause ans Aluminium setzte.

Info SC Kapellen empfängt im Pokal ETB SW Essen Spiel SC Kapellen – ETB Schwarz-Weiß Essen Anpfiff 20 Uhr Ort Jupp-Breuer-Stadion an der Weimarstraße in Kapellen