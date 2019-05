Fußball : Kapellen ist an zwei Fronten gefordert

Kehrt am Sonntag wieder in den aktiven Kader des SC Kapellen zurück: Goalgetter Alexander Hauptmann (M.). Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Kapellen In der Fußball-Landesliga ist der SCK darum bemüht, den Anschluss ans Führungstrio zu halten. Parallel dazu laufen die Arbeiten am Kader für die nächste Saison. Am Sonntag (15 Uhr) kommt die SSVg. Heiligenhaus ins Erftstadion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

In seinem Kampf um die Rückkehr in die Oberliga Niederrhein kommt der SC Kapellen irgendwie nicht weiter: Dem Fußball-Landesligisten bleiben nur noch drei Spiele, um fünf Punkte auf den Tabellenzweiten Cronenberger SC gutzumachen. Das könnte eng werden, zumal die Wuppertaler ihr Zwischentief überwunden haben und zuletzt dreimal in Folge gewannen.

Wesentlich besser läuft es im Erftstadion bei der Zusammenstellung eines noch schlagkräftigeren Kaders für die nächste Saison. Gerade erst ist Trainer Oliver Seibert der siebte Neuzugang ins Netz gegangen: Von den in der Bundesliga kickenden A-Junioren des VfL Borussia Mönchengladbach kommt Yannick Ebert zurück in den Rhein-Kreis. Der noch 18 Jahre alte Defensiv-Allrounder (Geburtstag am 22. Mai), Neffe von Ex-Profi Alexander Ende (Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach II/Regionalliga), hofft in Kapellen darauf, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Und weil er sich seine ersten Sporen in der Nachwuchsabteilung des TuS Grevenbroich verdiente, passt er perfekt ins Anforderungsprofil des SCK, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sein Team vor allem mit Fußballern aus dem Umkreis zu bestücken.

Info Der SCK bastelt eifrig am Kader für Saison 2019/20 Diese Zugänge stehen fest: VfR Fischeln Christos Pappas, Timo Welky und Simoh Kuschel TSV Meerbusch Janik Röber Holzheimer SG Yannick Joosten, Nico Bayer Borussia Mönchengladbach (A-Jugend) Yannick Ebert

Abgeschlossen ist die Personalplanung damit indes noch nicht, womöglich zieht der Sportliche Leiter Jörg Ferber schon sehr bald ein weiteres Ass aus dem Ärmel. Und weil nach den Abgängen von Felix Burdzik (Teutonia St. Tönis) und Alen Arnautovic (von Seibert schon vor Wochen aus dem Kader gestrichen) in Patrik „Paco“ Pesch und Nico Bayer (Holzheimer SG) für die Saison 2019/2020 erst zwei Torleute unter Vertrag stehen, soll auch noch ein weiterer „Schnapper“ verpflichtet werden.