Nachgefragt: VfL Jüchen/Garzweiler Schon ganz früh Personalprobleme

Was ist drin in der kommenden Saison? Dass der Start wichtig ist, gehört bei den meisten Trainern zu den Standardaussagen, doch vor dem Hintergrund der angespannten Personalsituation weist Marcel Winkens noch mal besonders auf diesen Punkt hin: „Der Start ist dieses Mal extrem wichtig. Das Beispiel Mettmann, für mich eine starke Mannschaft, hat vorige Saison gezeigt, dass es ganz schnell in die falsche Richtung gehen kann. Das müssen wir unbedingt vermeiden.“ Wobei Winkens genau weiß, dass sein Kader eigentlich viel ambitioniertere Ziele hergibt. „Wenn alle Mann an Bord sind, können wir oben mitspielen. Aber das ist aktuell nun mal nicht so. Deswegen müssen wir lernen, Spiele auch mal dreckig zu gewinnen.“