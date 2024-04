Fußball-Landesliga Jüchen holt mit dünnem Kader immerhin noch einen Punkt

Im ersten Durchgang nutzte der VfL seine Torchancen nicht. „Es war ein kämpferisches Spiel, das wir auch so angenommen haben. Wir haben das Tor aber nicht getroffen“, sagte Trainer Marcel Winkens. Der Coach schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte Sherif Krasniqi (50.) die Hausherren in Führung. Das 1:0 konnte der VfL allerdings nicht verteidigen. In der Schlussphase schwamm die Viktoria und kassierte durch Lamin Fuchs (80.) den Ausgleich. „Wir haben die Partie fast noch komplett hergegeben. Dennoch dürfen wir nach einer Führung nicht wieder Punkte herschenken, das passiert uns zu oft“, bemängelte Winkens.