Frauenfußball Rosellen weiterhin mit weißer Weste an der Spitze

SV Viktoria Winnekendonk – SG Kaarst 3:4 (1:2). In der Niederrheinliga haben sich die Kaarsterinnen den zweiten Sieg in Folge geholt und sich auf den achten Platz vorgeschoben. Zweimal musste die SG den Ausgleich hinnehmen, setzte sich am Ende aber doch durch. „Ich bin zufrieden, aber es war ein ganz komisches Spiel“, sagte Trainer Ludger Vernaleken. „Auf beiden Seiten gab es sehr schöne Torchancen, aber die Tore waren dann Elfmeter, Freistöße oder grobe Fehler in der Abwehr.“ Pia Agnes Kilian (12. und 58. Minute) und Jasmin Vernaleken (15. und 81.) trafen jeweils einmal pro Halbzeit und sicherten der SG den dritten Saisonsieg. „Die erste Hälfte war ausgeglichen, nach der Pause waren wir dominant und haben nur die beiden Konter zugelassen, das war stark“, sagte der Coach. „Es war eine sehr umkämpfte und hektische Partie, aber wir haben uns den Sieg verdient.“ Kommende Woche haben die Kaarsterinnen den CfR Links zu Gast – der steht an Position drei, aber mit nur zwei Zählern mehr auf dem Konto.