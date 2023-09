Frauenfußball Glehn verliert in Steele bitter in letzter Sekunde

Das Glehner Trainerduo Christopher Papadopoulos und Christian Kaiser entschied sich gegen Steele, das deutlich mehr Spielanteile hatte, für eine tiefe Defensivstaffelung. „Wir haben dem Gegner lange kaum Optionen gelassen, da wir sehr konzentriert agiert haben“, lobte Papadopoulos. Dennoch gelang Steele durch Caroline Hamann (63.) der verdiente Führungstreffer. Glehn zeigte aber Moral und kam durch Jennifer Söring (77.) zum Ausgleich. Danach vergaben die Glehnerinnen zwei Möglichkeiten auf den Führungstreffer. „Vom Spielverlauf her wäre es aber eher unverdient gewesen“, gestand Papadopoulos. Mit der letzten Aktion des Spiels entschied Steele das Spiel dann doch noch für sich: Nach einer Ecke gelangte eine Kopfballabwehr einer Gäste-Spielerin an die Strafraumkante. Dort lauerte Caroline Hamann, die das Leder unten rechts im Glehner Tor (90+5.) versenkte. Der Coach zeigte sich trotzdem zufrieden: „Der späte Gegentreffer ist natürlich bitter. Dennoch bin ich sehr stolz auf die Mädels, die bei der Hitze in Halbzeit zwei voll durchgezogen haben. Besonders vor dem Hintergrund, dass wir bereits dreimal in Halbzeit eins wechseln mussten. Das war wirklich Landesliga!“ Am kommenden Sonntag empfängt der SV Glehn den SV Rosellen (15.30 Uhr) zum Landesliga-Derby.