Fußball: SC Kapellen ist wieder Spitzenreiter

Rhein-Kreis Weil Cronenberg patzt, springt Kapellen in der Fußball-Landesliga wieder auf Platz eins. Holzheimer SG schlägt Remscheid mit 2:1.

Ein perfekter Spieltag für die beiden am Sonntag im Auftrag des Fußballkreises 5 tätigen Vereine in der Landesliga, Gruppe 1.

SC Kapellen – Teutonia St. Tönis 3:2 (2:1). Das Hinspiel beim starken Aufsteiger hatte der SCK noch sensationell deutlich mit 7:1 gewonnen, doch eine Woche nach der Gala beim Oberliga-Absteiger Düsseldorfer SC 99 (8:1) und vier Tage nach dem hart erstrittenen 1:1 in Fischeln musste der neue Tabellenführer ans Limit gehen. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, bestätigte der Sportliche Leiter Jörg Ferber, fügte allerdings hinzu: „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, denn beide Gegentore waren unnötig.“ Lennart Ingmann hatte die Gastgeber in Führung geschossen (20.), Burhan Sahin sechs Minuten später per Foulelfmeter ausgeglichen. Den von Nils Mäker verdienten 2:1-Vorsprung (32.) nahm der SCK mit in den zweiten Abschnitt, doch in dem traf Brian Drubel früh zum 2:2 (52.). Erst mit dem von Robert Wilschrey verwandelten Foulelfmeter zum 3:2 (80.) sicherte sich Kapellen die drei im Aufstiegsgeschäft enorm wertvollen Punkte.

Mit Blick auf die schwere englische Woche resümierte Ferber zufrieden: „Wir sind froh, dass wir diese beiden Spiele hinter uns gebracht haben. Jetzt freuen wir uns auf das Topspiel am Sonntag in Cronenberg.“

Holzheimer SG – FC Remscheid 2:1 (0:0). Im Duell des zuvor in vier Spielen sieglosen Schlusslichts mit den im Aufwind befindlichen Gästen (zuletzt makellose neun Punkte aus drei Partien) machte der Neuling seinen Co-Trainer David Rodriguez, der den immer noch unter den Folgen eines Hörsturzes leidenden Chefcoach Guido van Schewick vertrat, froh: „Riesenlob an die Truppe! Der Sieg war hochverdient und hätte sogar höher ausfallen können.“ Allerdings vergaß er auch nicht den großartigen Auftritt von Keeper Nico Bayer, „der uns in der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 mit einer Riesenparade vor einem Rückstand bewahrt hat.“ So aber gingen die Kontrahenten zur Halbzeitpause ohne Tore in die Kabinen. Zwei von Goalgetter Maurice Girke hereingeschlagene Eckbälle brachten den Hausherren, die im Hinspiel noch mit 0:5 untergegangen waren, schließlich den auch dringend benötigten Sieg: Beim ersten staubte Benedikt Hambloch nach einem Lattentreffer von Kapitän Pascal Schneider gedankenschnell ab (51.), und auch das 2:0 (66.) ging auf sein Konto. Diesmal war der 23 Jahre alte Abwehrmann mit dem Kopf zur Stelle. Erst in der Nachspielzeit gelang Kevin Hartmann der Anschlusstreffer für die Gäste.