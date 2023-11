Fußball-Landesliga Nachholspiel in Holzheim beginnt mit großartiger Geste

Ja, die Kicker der Holzheimer SG haben das Nachholspiel in der Landesliga gegen TuRU Düsseldorf mit 2:4 (Halbzeit 1:3) verloren, doch in Erinnerung bleiben wird die bemerkenswerte Aktion der Gäste aus der Landeshauptstadt zu Beginn der Partie: Nach dem Anstoß ließen sie Hiromasa Kawamura, der die HSG auch vor anderthalb Wochen in Führung gebracht hatte, ohne Gegenwehr passieren und auf diese Weise das 1:0 erzielen. So hatte es auch am 5. November gestanden, als die Partie noch in der ersten Hälfte nach einem medizinischen Notfall ganz in der Nähe der Auswechselbank – der nach einem Herzinfarkt zunächst wiederbelebte Vater eines Holzheimer Spielers verstarb später im Krankenhaus – abgebrochen worden war.