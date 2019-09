Fußball : HSG glaubt auch in Wesel an ihre Chance

Holzheim Heimsieg über den VfR Fischeln hat dem Fußball-Landesligisten Mut im Abstiegskampf gemacht.

Eine Vorstellung wie am vergangenen Sonntag – vor allem in den ersten 45 Minuten – dürfte beim Tabellendritten allerdings kaum reichen, denn die Mannen von Trainer Björn Assfelder, der in Lackhausen schon auf der Bank saß, als der Klub für eine Saison (2013/14) in der Oberliga kickte, wissen im Gegensatz zu den abschlussschwachen Krefeldern genau, wo das Tor steht: In Giesenkirchen sprang ein 5:1-Erfolg heraus, gegen den hocheingeschätzten 1. FC Mönchengladbach gewann der PSV mit 2:0. Nur im Spitzenspiel gegen Sterkrade-Nord ging die Sache komplett schief, unterlag Wesel nach einer 3:2-Führung noch mit 3:4. Mit Ergebnissen beschäftigt sich van Schewick freilich gar nicht, die 2:3-Heimniederlage des Spitzenreiters SV Scherpenberg am Mittwoch gegen Rhede (hatte drei Tage zuvor gegen Kapellen noch mit 2:6 verloren) bestätigt ihn in seiner Auffassung: „In dieser ausgeglichenen Liga kannst du gegen jede Mannschaft punkten.“ Und genau das hat er am Sonntag mit seinen Jungs vor. „Für uns ist alles möglich.“ Dass sich die personelle Lage nicht verbessert hat, ficht ihn dabei nicht an: „Die Spieler, die dafür reingekommen sind, haben sich unser Vertrauen wirklich erarbeitet.“